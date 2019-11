Tilburg helpt met zachte landing vanuit de bajes

COLUMN Voetbal­lers zijn niet alleen een speelbal van de commercie, ook handels­waar voor de clubs

10:00 Hij is nog altijd maar 22 jaar, speelde pas 13 interlands en voetbalt nu vier maanden voor FC Barcelona. Toch is er al een biografie verschenen over Frenkie de Jong. Zo gaat het met voetballers, die eenmaal in de top snel ten prooi vallen aan de commercie.