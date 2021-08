Tilburg helpt opnieuw 36 kunstenaars met steun uit Makersfonds Plus, ‘Dit geeft ademruimte’

De bijdrage komt uit het Makersfonds PLUS, de subsidieregeling die speciaal in het leven werd geroepen om creatieve professionals te steunen die door de coronacrisis amper of geen inkomsten meer hebben. Waar eerder al culturele organisaties zoals poppodium 013, Theaters Tilburg en het Textielmuseum steun ontvingen, wil de gemeente met het Makersfonds Plus ook de individuele makers helpen. Het is de derde keer dat de gemeente een serie aanvragen toekent. In totaal zijn inmiddels 260 aanvragen toegekend, met een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. Er resteert nog 90.000 euro in het Makersfonds PLUS.