Tilburg hoopt op dé nazaat van oude Heuvelse linde, Spoorpark wil de boom erg graag

Tilburg is bijzonder geïnteresseerd in dé nazaat van de eeuwenoude lindeboom die tot 1994 op de Heuvel stond. ,,Dit is een mooie kans voor de stad", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Er zijn genoeg plaatsen waar deze boom kan staan: het Leijpark, Willhelminapark, Spoorzone. En er zijn vast meer locaties denkbaar. Daarover willen we graag met de eigenaar in gesprek.” Het Spoorpark wil dat ook.