Tilburg houdt ingeslagen koers vast, twijfels bij deel raad over renovatie Stadskantoor 2

Bouwer en gemeente Tilburg leggen ruzie over vervanging ‘slappe’ brug bij

6 juli TILBURG - Vrachtwagens kunnen naar verwachting vanaf juni 2021 weer over de Koolhovenlaan in Tilburg rijden. Dat is het resultaat van een bijgelegd geschil tussen de gemeente Tilburg en GEM Koolhoven. De brug was begin 2018 afgekeurd voor zwaar verkeer, de draagkracht bleek onvoldoende.