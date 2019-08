Tilburg in beeld voor topsportcentrum Jumbo-Visma

De wieler-/schaatsploeg van Jumbo-Visma zoekt een nieuwe, respresentatieve locatie en Tilburg maakt een goede kans die in huis te halen. Het bestaande centrum - de zogeheten Service Course - zit nu in Den Bosch, maar die locatie is te klein geworden. ,,We zoeken een eigen plek waar ook bezoekers zich helemaal in onze sfeer kunnen onderdompelen", bevestigt Sander Kruis, commercieel manager van Jumbo-Visma