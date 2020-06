Tilburg in gesprek met organisatie anti-racisme protest over voorwaarden

Een woordvoerster van de gemeente liet dinsdag weten dat de demonstratie inmiddels ook bij de gemeente is aangemeld. ,,Wij zijn nu in gesprek met de organisatie, want wij willen graag weten wat zij precies van plan zijn en hoeveel mensen er komen.” Volgens de woordvoerster is het recht om te demonstreren van groot belang, maar kunnen er door de gemeente wel voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld over de locatie.



,,De afgelopen dagen zijn op verschillende plekken in de binnenstad grote terrassen neergezet. We willen kijken wat dat betekent voor een demonstratie in deze tijd waarin we 1,5 meter afstand van elkaar houden.” Een woordvoerster wilde nog niet ingaan op de vraag of de Heuvel daardoor automatisch afvalt als locatie waar de demonstratie mag plaatsvinden. ,,Het maakt nogal een verschil of ze bij wijze van spreken met twee of met 100 demonstranten komen.”