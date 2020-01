Tilburg: ‘In Spoorpark jaarlijks acht evenementen’

Het Spoorpark was in zijn eerste jaar nog niet opgenomen in de gemeentelijke ‘evenementenmatrix’. Het eerste grote evenement dat er komend jaar plaatst vindt is het uit Den Bosch overgekomen Kingsland . Dat kan op Koningsdag maximaal 15.000 bezoekers trekken. Volgens Dols leent het park zich zo'n bezoekersaantal. ,,Ook in dit geval moeten we in het vergunngtraject met politie en brandweer natuurlijk goed naar een aantal zaken kijken.”

Vervanging van Leijpark

Dols wil dit jaar met het Spoorpark en omwondenden onderzoeken wat verder mogelijk en wenselijk is. Kan het Spoorpark als evenementenlocatie ook het kwetsbare Leijpark vervangen? Dols: ,,Of een festival als Back to the 90's ook in het Spoorpark mogelijk is, kan ik nu niet zeggen. Ook hierover gaan we in overleg.”