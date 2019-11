Tilburg in stappen naar vuurwerkverbod

Wapens lagen voor het grijpen bij Tilburgse schietclub Trefzeker: ‘Bizar dat iedereen naar binnen kon zonder controle’

4 november TILBURG - Met naleving van de regels was het dramatisch gesteld bij schietvereniging Trefzeker uit Tilburg. Wapens lagen voor het grijpen en de deuren stonden open voor iedereen die wilde schieten. Dit kwam zondagavond naar voren in de uitzending van Undercover Nederland, waarin te zien is waarom de schietclub zijn wapenvergunningen kwijtraakte. De vereniging laat maandag weten pas met een reactie te komen als het bestuur onderling overleg heeft gevoerd.