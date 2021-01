Tilburg inventariseert religieus erfgoed voor duurzame herbestemming

Niet alleen kerken

In een reactie laat het college weten dat Tilburg weliswaar geen kerkenvisie heeft, maar dat in december 2020 wel de subsidie is aangevraagd. Die wordt ingezet om al het religieus erfgoed in Tilburg in kaart te brengen. ,,Kerken, maar ook kloosters en pastorieën”, zegt wethouder Mario Jacobs (GroenLinks). ,,Wij trekken het dus eigenlijk nog wat breder.”



Volgens Jacobs heeft Tilburg geen kerkenvisie omdat de gemeente al veel langer bezig is met de herbestemming van leegstaande kerken. ,,Binnen de gemeente Tilburg wordt al jaren constructief en redelijk succesvol samengewerkt met diverse partijen om de herbestemming van kerken goed te laten verlopen", zegt de wethouder.



,,Wat wij met de subsidie willen doen is kijken naar duurzame herbestemming”, aldus de wethouder in een toelichting. ,,We willen bijvoorbeeld kijken wat een klooster betekent voor een omliggende wijk en hoe we dat klooster met een herbestemming aan de wijk kunnen verbinden.”