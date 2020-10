Tilburg investeert 22,5 miljoen in huisvesting scholen, 7 miljoen voor nieuwbouw Jeanne d’Arc en St. Hubertus

Meer maatrege­len in bocht Sweelinck­laan na botsingen: houten vangrail en stroever asfalt

9 oktober TILBURG - De bocht in de Sweelincklaan in Tilburg-Noord waar onlangs een fataal auto-ongeluk plaatsvond, krijgt een houten vangrail. Ook is vrijdag het asfalt stroever gemaakt. De adviessnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur.