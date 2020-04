Tilburg is financieel de meest gezonde gemeente van Nederland

In het onderzoek van BDO worden alle Nederlandse gemeenten langs de financiële meetlat gelegd. Daarvoor is gekeken naar de jaarcijfers van 2018 en wordt rekening gehouden met onder meer de solvabiliteit, schuldenquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte. Op al die criteria scoort Tilburg bovengemiddeld goed.

Lage schuldquote

Volledig scherm © ANP XTRA Zo ligt de solvabiliteitsratio van de gemeente, ofwel de mate waarin bezit op de balans is afbetaald, op 75 procent. Ter vergelijking: de solvabiliteit van de gemeente Amsterdam, de nummer twee op de ranglijst, is 58 procent. Gemiddeld ligt de solvabiliteit van Nederlandse gemeenten iets boven de 35 procent.



De netto schuldquote van de gemeente Tilburg komt uit op 7 procent, waar dat landelijk gemiddeld 49 procent is. Ook wat betreft de grondexploitatie staat Tilburg er goed voor, de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden is 8 procent van de totale baten.



Veenbrand

Zo noteert Tilburg mooie cijfers in een rapport dat verder een somber vooruitzicht schetst. Nederlandse gemeenten komen volgens de BDO benchmark steeds meer onder druk te staan, met name door de tekorten in het sociaal domein. De onderzoekers spreken van een ‘financiële veenbrand’.

Ook Tilburg, dat de gezonde financiële positie mede te danken heeft aan de verkoop van Essent-aandelen in 2009, wat destijds bijna 400 miljoen euro opleverde, ontkomt niet aan die problemen. Zo is er een structureel tekort van 16 miljoen euro. Tilburg investeerde eerder al 30 miljoen euro in pilots om de problemen in het sociaal domein aan te pakken. Ook neemt de solvabiliteit van de gemeente Tilburg neemt in twee jaar tijd af tot 51 procent, wat dus nog wel altijd ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. De resultaten uit het onderzoek dateren overigens ook van vlak vóór de uitbraak van de coronacrisis.

Fractievoorzitter Hans Smolders van LST, die al langer zeer kritisch is over de uitgaven door het college, heeft desgevraagd zijn bedenkingen bij de conclusies van BDO. ,,Financieel het meest gezond? Laat me niet lachen”, zegt hij. ,,Over 2019 en 2020 zijn we kampioen schulden maken.”