Tilburg is hoogtepuntje in de reisgids Treurtrips: ‘Aangenaam pauper’

Tilburg staat in zijn persoonlijke top tien. Lelystad plaatst de schrijver op één, als allertreurigste stad. Heerle, Roosendaal, Delfzijl en Den Helder staan in de top vijf. Overigens komen de buren er niet veel beter af.



,,Je kunt je zelfs afvragen waarom iemand überhaupt naar Eindhoven zou gaan. Nou, voor een potje fijne karakterloosheid dan misschien.” Den Bosch krijgt ook een pagina vol tips, maar daar is de strekking minder treurig: ,,De stad is nu eenmaal allesbehalve lelijk te noemen. Maar het heeft wel een paar troeven in handen: het Provinciehuis en de bolwoningen in de wijk Maaspoort.”



Na het bezoek aan Tilburg treurt Van Wonderen ook echt. Een aantal van de door hem bezochte plekjes verdwijnt (of is al verdwenen) onder de slopershamer. Hij snapt niet dat het ‘blauwe gebouw’ tegen de grond moet voor de bouw van een woontoren. ,,Alles van mooie lelijkheid is weerloos en dus moet ook deze eyecatcher tegen de vlakte.”