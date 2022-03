Tilburg kan niks doen tegen ‘wansmakelijke’ FVD-poster, ‘Maar aangifte doen kan wel’

Grim geeft eigen draai aan zorgwekken­de statistiek: ‘Saddiki schoot naast, maar dat was gewoon een schot op doel’

Willem II-trainer Fred Grim is van mening dat bepaalde statistieken een vertekend beeld geven, maar erkende in aanloop naar het thuisduel met SC Heerenveen desondanks dat het in aanvallend opzicht een stuk beter moet bij de Tilburgers. ,,We moeten meer initiatief nemen en mogen best wat opportunistischer in zijn.”

5 maart