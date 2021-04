Tilburg kan volle kracht vooruit met het Stadsforum

Achthon­derd pillen in de meterkast achterla­ten? Dat zie je niet veel, merkt de rechter op

7 april TILBURG/RIJEN - Hassan M. geeft steeds hetzelfde antwoord op andere vragen: ,,Ik heb me met de verkeerde mensen ingelaten", houdt de Tilburger in de rechtbank van Breda vol. En nee, ontkennen dat er hennepkwekerij in zijn huis was en dat een kleine achthonderd pillen aan harddrugs in de meterkast lagen, dat doet hij niet. ,,Ik woonde daar wel, maar ik was er niet veel. Deze personen hebben misbruik van me gemaakt.”