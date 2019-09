Tilburg kandidaat beste overheidsorganisatie

Afvalver­wer­ker Renewi uit Tilburg vecht boetes voor bedrijfson­ge­val­len aan

12:05 TILBURG - Renewi is het niet eens met twee boetes van elk 27.000 euro die zijn opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken en vecht die aan bij de rechtbank in Breda. De afvalverwerker krijgt de geldboetes vanwege bedrijfsongevallen in Tilburg en Utrecht waarbij in totaal twee medewerkers gewond zijn geraakt.