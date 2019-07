Tilburg kermis anno 2019: niet eentje om te knuffelen

Live: Kermis in beeld Bekijk hier de spectacu­lai­re vuurwerk­show van de Tilburgse Kermis en herbeleef de week met deze kiekjes

22:19 TILBURG - Het einde van de Tilburgse Kermis is in zicht nu de spectaculaire vuurwerkshow in de Piushaven op het punt staat te knallen. Want om middernacht is het gedaan. Dan sluiten de attracties de luiken en begraven we de kermis. Beleef hieronder nog een keer de hoogtepunten van de Tilburgse kermis (in beeld).