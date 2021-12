Tilburg kijkt of gemeente een eigen Ombudsman moet krijgen

Brabantse medicijn­kluis tegen miljoenen­ver­spil­ling gaat de grens over

TILBURG - Kan een medicijnkluisje van Brabantse makelij hét antwoord zijn op de alsmaar stijgende zorgkosten? De makers, en met hen zorgverzekeraar VGZ, denken alvast van wel. Na een eerste (succesvolle) proef in het ETZ in Tilburg, gaat de mobiele apotheek nu ook de grens over. De Britten zien er wel brood in.

6:30