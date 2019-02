Tilburg kijkt transferiumkunst af in Den Bosch

In samenwerking met Braining The Future, bureau voor creatieve strategie, wordt inmiddels een toekomstgericht scenario ontwikkeld voor parkeren op afstand. In dat kader worden de Tilburgse raadsleden uitgenodigd voor een bezoek aan de provinciehoofdstad op 1 april. Die stad heeft ‘een bewezen succesformule’, stelt Jacobs. In drie transferia kunnen gasten hun auto kwijt om vervolgens per bus of leenfiets naar de binnenstad te gaan.