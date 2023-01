Tilburg kleurt rood in de nieuwe Nederlandse Kankeratlas: hoe zit dat?

Dubbele oplawaai voor gehavende Wessel Dammers: ‘Het is weer hetzelfde verhaal, hè?’

Het was zondagmiddag een onvervalste baaldag voor Wessel Dammers, in meerdere opzichten. De Willem II-verdediger hield aan Almere City-uit (1-0 nederlaag) nul punten én een gehavend gezicht over. De teleurstelling over het eerstgenoemde overheerste.

15 januari