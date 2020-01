Tilburg kleurt voor één dag gruun-oranje: CV Confetti wint Zumme Zinge?! 2020

,,En dan zitte we hier in en Krèùkekroegske. Wègge me zeet, heur ik tòch nie zo goed. Ooveral om mèn heen zie ik et Gruun-Oranje. Ik zèè dè ik hier zèè, blij dè ik Krèùk zèè", zingen de leden van K.V. de Fènpruuvers. Het eerste optreden van de avond bevat namelijk voor iedereen herkenbare tonen, want het is op de muziek van het alom bekende Zoutelande van BLØF.

From Rome to Tilburg

Al bijna tien jaar woont de Tilburger Jos Vingerhoets in Rome, maar dat houdt hem niet tegen om zich een avond totaal oranje te kleden. Sterker nog: hij komt ieder jaar speciaal voor carnaval naar Tilburg. Hij is vanavond samen met zijn jeugdvrienden samengekomen. ,,We vieren dit van jongs af aan met zijn allen samen en ik vind het belangrijk om daarvoor terug te komen."

Aan de rand van de zaal zingt de vrouw van jurylid Vincent Brouwers, Angelique, vrolijk mee met alle liedjes. Voorheen deed ze met haar trombone altijd mee aan het Blèr Concours, maar nu is ze er vooral om te genieten. ,,We hebben vroeger wel eens gewonnen, dan hadden we de hele carnaval een grote hit", glundert ze.

Quote Ik geef gewoon zo veel om carnaval Pleun Clijsen

,,Ik luister het hele jaar door carnavalsmuziek", lacht Pleun Clijsen die, samen met haar vriend, voor het eerst bij Zumme Zinge?! is. Ze heeft de kaartjes van haar vader overgenomen, maar dat vindt het stel zeker niet erg. ,,Ik geef gewoon zo veel om carnaval." Grote kans dat de twee volgend jaar weer aanwezig zijn. ,,Mijn vriend houdt zelfs nóg meer van carnaval dan ik!"

Ongeduldig

Met een flink aantal deelnemers, zestien in totaal, duurt het wel even tot iedereen aan de beurt is geweest. Marriëte Appels begint na zo'n vijf nummers ongeduldig te worden. Als lid van de populaire Kruikenzangers staat ze namelijk niet alleen voor de gezelligheid in Poppodium 013, maar staat vooral te wachten tot ze het podium op mag. ,,Ik heb vroeger altijd meegedaan, maar de laatste tijd dacht ik: laat dat maar aan de jeugd over!" Toch is ze dit jaar weer van de partij. ,,We zijn als smartlappenkoor namelijk gevraag door Louth en dat wilden we maar al te graag!" Wie er volgens haar gaat winnen? ,,Ge wit et gewôon nie."

Winnaar