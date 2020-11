Tilburg komt met ingrijpend verkeersplan: rust op Heuvel, Ringbaan-West naar 30 kilometerweg

Wake-up call voor Alp­hen-Chaam: ‘Doe alles wat je kunt’

25 november Het aantal coronabesmettingen is in Alphen-Chaam loopt de laatste dagen hard op. Burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam roept zijn inwoners op 'alles te doen wat binnen het vermogen ligt om de regels na te leven’. Ook in de eerste golf lag het aantal besmettingen in de gemeente ver boven het gemiddelde. Over de oorzaak tasten de GGD en de burgemeester in het duister.