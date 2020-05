Tilburg komt met ‘mobiele milieustraat’ tegen illegale afvaldumpingen

Het illegaal dumpen of illegaal bijplaatsen van afval bij afvalcontainers is veel bewoners een doorn in het oog. De fracties D66 en GroenLinks hadden het college daarom vragen gesteld over de mogelijke invoering van een mobiele milieustraat, een plek in de wijk waar eens in de zoveel tijd grof huisvuil kan worden ingeleverd. Dat zou volgens de fracties kunnen zorgen voor minder illegale stort en daarmee minder kosten voor corporaties en de gemeente.