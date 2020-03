Tilburg krijgt als eerste stad ter wereld een eigen tune

VIDEO en TUNETILBURG - De stad Tilburg heeft een T als logo. Daar komt een tune bij. Als eerste stad in de wereld krijgt Tilburg een eigen melodie die past bij het karakter van de stad. Bedenker is Erwin Steijlen. De basis voor de Tilburg Tune heeft hij zelf gecomponeerd, maar het is de bedoeling dat muzikanten in de stad zijn deun omarmen en uitwerken. Een rap, een versie voor koren of blaaskapellen, Steijlen moedigt het aan. (Beluister de tune hierboven in het geluidsfragment).

Voor Tilburger Erwin Steijlen is muziek de ultieme vorm van communicatie. ,,Muziek was er eerder dan tekst. De industrie heeft van muziek entertainment gemaakt, maar ik ga terug naar de basis, muziek als communicatie van de ziel.” Met zijn Tilburg Tune, de Sound of Tilburg, wil Steijlen de ziel van de stad vangen. Zelf heeft hij het over het DNA van de stad. Steijlen is eigenaar van Music First Group.

Gemoedelijk

,,Het idee dateert van 2018, wethouder Marcelle Hendrickx en City Marketing waren onmiddellijk enthousiast en zijn bij de Sound of Tilburg. Ik heb twee tunes gecomponeerd. De eerste gaat over gemoedelijkheid, de cafés en de restaurants in de stad. Daar waar je mensen ontmoet, net iets te veel drinkt en aan het eind van de avond zegt: ‘Ik hou van jou'. Denk aan de sfeer van Coldplay.” Voor de tweede melodie - en daarop is zijn keuze gevallen - liet Steijlen zich inspireren door de rauwheid van de Spoorzone.

,,De andere kant van het spoor, stad van makers, stoer, eigenzinnig, trots en soms het gevoel van miskend zijn. Tien jaar geleden was ik niet trots op mijn stad, nu wel. Studenten blijven hier wonen, er gebeurt veel, Willem II doet het uitstekend. Dat wil ik vangen in muziek die de stad verbindt.”

Volledig scherm Erwin Steijlen © Collectie Erwin Steijlen

Een heraut

In de tune maakte hij gebruik van moderne instrumenten als een synthesizer, maar ook authentieke als drums en een trompet. ,,De trompet is het instrument van een heraut, maar het verwijst ook naar de blaasmuziek in de stad."

De Sound of Tilburg is in de basis klaar, maar Erwin Steijlen wil dat Tilburgers er mee aan de haal gaan. Op zondag 15 maart (12 uur) , tijdens het Factorium Festival, presenteert hij zijn plan. Hij hoopt dat fanfares, bands, rappers, iedereen die muziek maakt, een variant maakt. Daaruit moet dan de definitieve Tilburg Tune ontstaan. Steijlen wil dat de beste tunes via een afspeellijst op Spotify zijn te beluisteren.

Ode aan een stad

Is er echt geen stad op deze wereldbol met een eigen tune? Steijlen: ,,Er zijn odes, aan New York, denk aan die van Frank Sinatra, aan Amsterdam, Parijs, maar voor zover ik het heb kunnen achterhalen is Tilburg de eerste stad met een eigen tune.”