Tilburg krijgt een lockdown-kookboek: ‘Het kokshart stopt niet met kloppen’

En ja, bezweert Van Schaaijk, dat is straks ook door de mindere goden te maken. ,,Vrij makkelijk zelfs." Het gerecht belandt in het lockdown-kookboek, waaraan elke dag een andere kok in een ander restaurant meewerkt. Op vrijdag zijn ze bij Ricky Spijkers van Gastrobar RIX, de dag erna bij Michael Cornelia van Lokaal Zeven. En zo gaat het door, een lockdown lang.



,,Het is ook een soort dagboek", vertelt Van Linschoten. ,,Hopelijk zie je elke dag dat het beter gaat, dat de toon positiever wordt." Het nieuws van de dag komt erin, de omschrijving van de mensen en het recept. ,,De overheid kan de zaak wel sluiten maar het kokshart stopt niet met kloppen.”



Het hart van Van Schaaijk klopt in ieder geval nog wel even door. De chefkok is ook de eigenaar van RAK aan de Piushaven, daar staat volgende week toevallig (en dus gelukkig) een verbouwing gepland. ,,En anders ging ik vissen en 's avonds kook ik voor de kinderen.”