Tilburg krijgt een nieuw stadsstrand: met surfplek

Klinkt mooi natuurlijk, maar de hamvraag dezer dagen (hoe kan het ook anders) is hoe ze dat voor zich zien in deze tijden van corona. In eerste instantie was de planning om het stadsstrand begin mei te openen, nu hoopt Frenken dat in de komende maanden alsnog te kunnen doen. ,,Zodra de horeca ook weer open mag."



Je zou kunnen denken aan een stadsstrand waar minder mensen naar binnen mogen of waar afstandsregels worden gehanteerd, schetst Frenken. Zulke opties klinken nu ook al voorzichtig voor de reguliere horeca (al is het gissen naar de dag dat de horeca daadwerkelijk weer open mag). ,,Het strand telt 3500 vierkante meter, dat is juist een plek waar je makkelijk afstand kunt houden."