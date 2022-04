Tilburg krijgt er twee coffeeshops bij: een ‘gewilde vergunning’, maar een die je niet zomaar krijgt. Dit zijn de eisen

Twee extra coffeeshops, Tilburg heeft er al jaren elf. Is dat niet genoeg?

Uit het onderzoek ‘Shops in zicht’ blijkt dat de Tilburgse coffeeshops gemiddeld 250.000 bezoekers per jaar trekken. Dit zijn er zo'n 40.000 meer dan het gemiddelde van de shops in de zuidelijke provincies. Bovendien voorzien ze ook in een regionale vraag. Uitgaande van de bezoekersaantallen is er in de gemeente ruimte voor twee extra, stelt burgemeester Weterings. Branchevereniging De Achterdeur, waarin bijna alle Tilburgse coffeeshops zijn vertegenwoordigd, juicht de uitbreiding toe.