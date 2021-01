Tilburg krijgt het NK Cross, Warandeloop is vereerd

Tot voor kort was Nijverdal de plek waar de atleten op 6 en 7 maart de veldloop zouden rennen, maar gezien de situatie rond corona is dat niet mogelijk. Namens de Warandeloop houdt Bart Vennix ook voor Tilburg een kleine slag om de arm. ,,We weten nog niet wat de omstandigheden tegen die tijd zijn, maar gaan ervan uit dat Covid dan in ieder geval beheersbaar is.”

8 jaar geleden laatste NK in Tilburg

De Warandeloop is vereerd dat de Atletiekunie deze beslissing genomen heeft. Ook in 2011,2012 en 2013 werd het NK Cross in Tilburg gehouden. Het evenement valt probleemloos in te passen, zegt Vennix. ,,Alle onderdelen die het NK herbergt, hebben wij al in ons programma. Het gaat alleen om kleine details in de regels. Maar we hebben een goede wedstrijdleiding en goede scheidsrechters tot onze beschikking, dus dat komt goed.”

Belangrijk signaal

Dat het NK is verplaatst en niet is afgeblazen, is volgens hem een belangrijk signaal voor atleten. ,,Het is een fijn vooruitzicht.”

Volledig scherm Warandeloop 2019: Anna Emilie Moller uit Denemarken won bij de vrouwen. © Pix4Profs / Joris Knapen

Onder (professionele) lopers is behoefte om zich in wedstrijden met elkaar te meten, merken ze bij de hardloopverenigingen in de regio. De Ten Miles is het eerste grote loopevenement dat op de Tilburgse kalender staat. Die vindt dit jaar voor het eerst in zijn historie niet in het eerste, maar in het laatste weekend van september plaats. Twee maanden later volgt dan de Warandeloop.

Vennix: ,,Beide zijn in de tweede helft van het jaar. Met de hardloopverenigingen hopen we, zodra het coronaproof kan, al wel eerder kleinschalige evenementen in de regio te kunnen organiseren. Want de kans is groot dat het nog even duurt voordat we weer door het land mogen reizen.”