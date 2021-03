Tilburg krijgt nieuwe ijssalon aan de Oude Markt: ‘Begon als grap, nu is het liefde’

Kindertijd

Op de driesprong die de Heuvelstraat, de Oude Markt en Dwaalgebied aaneenrijgt beginnen ze Softy’s. De twee borduren daarmee voort op het ijsloket dat ze mei vorig jaar openden bij horecazaak De Wagon in de Spoorzone. Door het coronavirus moesten ze het noodgedwongen rustiger aan gaan doen, maar stilzitten lukt niet echt. Ze bleken de liefde voor softijs te delen, vanuit de kindertijd. ,,Toen was het een noodzaak, om bezig te kunnen blijven”, vertelt Overweg. ,,Maar we hebben er zo ontzettend veel lol mee gehad. En nog steeds trouwens.” Het bijzondere ijs - met smaken als bacon, eggs en cornflakes bijvoorbeeld en iets normaler: kimchi, ananas en passievrucht - sloeg aan. De Wolf: ,,Er zijn mensen die dagelijks langskomen. Of ervoor uit Breda of Best naar de Spoorzone komen.”

Sorbets met groente

Bij De Wagon blijft het ijsloket bestaan, het loket gaat vanaf 12 maart weer open. De ‘grote broer’ volgt medio april. De ijssalon telt straks zo’n zestig vierkante meter en is bedoeld als take away. ,,Binnen kun je het hele proces zien, van hoe we het ijs maken tot wat we er allemaal voor gebruiken.”



Ze breiden het assortiment uit, onder meer met sorbets waar groente of fruit in zit. Denk aan: wortel, gember en yuzu (met echte wortel) of sorbets waar groene appel in is verwerkt. Er komen nieuwe sundae-ijsjes en nieuwe smaken als kokos, mango en gepofte wilde rijst. Maar ze gaan ook de iets ‘normalere’ kant op: lactosevrij ijs en wat minder uitbundige smaken zijn er straks ook te krijgen.