Tilburg krijgt trotse ‘kruikenzeiker-voetgangerslichten’

Za 3 nov: Na Utrecht - waar je Nijntje-voetgangerslichten hebt - krijgt ook Tilburg speciale voetgangerslichten. Als het groen is, zien wachtenden een lopende kruikenzeiker met een kruik in zijn hand. Wat ze bij rood zien, blijft nog even geheim tot de onthulling. Laten we het zo zeggen: het mannetje loopt niet rond met een lege kruik...

Tilburg krijgt elf ‘kruikenzeiker-voegangersslichten‘ in en rondom het centrum, maar dat kunnen er nog meer worden. Het eerste aangepaste verkeerslicht wordt volgende week zondag onthuld bij het Piusplein. ,,De man met de kruik is al ruim een eeuw uit ons straatbeeld verdwenen maar komt nu op geheel eigen wijze terug”, zegt kunstenares Marieke Vromans. Ze is druk bezig met de productie van de lichten.

Tof

Het idee is afkomstig van Irene Vermeulen, de Tilburgse studeerde in Utrecht waar ze sinds 2008 ‘Nijntje-lichten‘ hebben. In Tilburg kwam ze een verkeerslicht tegen waar een stukje af was, daardoor leek het mannetje op een kruikenzeiker. ‘Zou het niet leuk zijn als...’, mijmerde ze. Marieke Vromans hoorde van het ‘toffe idee’ en besloot haar hulp aan te bieden. De Tilburgse ontwierp onder meer De Rits in het Spoorpark en kunstwerk Goej Aord in de Spoorzone.

Quote Het gaat om strenge regelge­ving, daar zijn we met deskundi­gen voor gaan zitten Marieke Vromans Maar van idee naar werkelijkheid: daar zit een flink aantal stappen tussen. Verkeerswethouder Mario Jacobs bleek in ieder geval wel te porren voor de nieuwe voetgangerslichten. ,,Het gaat om strenge regelgeving, daar zijn we met deskundigen voor gaan zitten.” Voor de icoontjes zelf, het wandelende en staande mannetje, werd de hulp ingeroepen van de mannen van lettertype TilburgsAns. Voor het lettertype werden bekende Tilburgse beelden omgezet in icoontjes.



,,Daar zit ook de kruikenzeiker tussen”, zegt Vromans. ,,Voor de voetgangerslichten hadden we een minder gedetailleerd icoontje nodig. En eentje waar meer trots uit spreekt: geen voorovergebogen, rimpelig mannetje, maar een trotse zeiker.”

Adoptie

En trots is ‘ie, de kruikenzeiker die de mensen straks zien als het rood is. Fier met de borst vooruit doet de kruikenzeiker waar kruikenzeikers goed in zijn. Vromans laat het - erg geslaagde - ontwerp even zien, maar het mag nog niet naar buiten. Zondag, de elfde van de elfde, wordt het hele voetgangerslicht om 15.15 uur onthuld.