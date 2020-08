Tilburg krijgt vrijheidsmars: ‘Laat horeca- en muziekbranche niet helemaal failliet gaan’

Udenhoutse rijschool­in­struc­teur biedt elke gedupeerde leerling persoon­lijk excuses aan: ‘Ik ben niet gevlucht’

28 augustus UDENHOUT - Berry, de Udenhoutse rijschoolinstructeur die deze week in opspraak is geraakt, zit diep in de put. Zo diep dat hij zijn huis is ontvlucht en onder is gedoken. Tientallen leerlingen deden hun beklag op internet, omdat ze vooruitbetaalde lessen niet hebben gekregen en niks meer van hun rijschoolleraar vernomen. Facebook gedeactiveerd, website offline en weg was hij. Althans, dat dachten ze. Volgens Berry ligt alles anders. ,,Ik ben niet gevlucht.”