Tilburg krijgt weer nieuwjaarsreceptie

Gesprongen waterlei­ding bij Basicfit zorgt voor problemen in centrum Tilburg, water zeker 30 cm hoog

18:26 TILBURG - De Basicfit aan het Piusplein in Tilburg is maandagmiddag rond 16.15 uur volgelopen met water. Dat gebeurde nadat een waterleiding is gesprongen. Dat zorgt voor overlast in het centrum.