Tilburg laat onderzoek doen naar roofhandel in Joods vastgoed tijdens Tweede Wereldoorlog

Thomas van Groningen | ‘En dan strijden ineens twee televisieprogramma’s om je, ik heb daar wel wakker van gelegen’

Thomas van Groningen (31) gaf de heren van VI het nakijken door te kiezen voor talkshow Op1, waar hij het politieke gezicht wordt. Het is de ultieme beloning voor een jaar in de hoogste versnelling. Een gesprek met de Tilburger over zijn drie grote passies: politiek, pretparken en plaatjesdraaien. ,,Ik vermoed dat als ik ooit eens de mist in ga bij Op1 dat ze me heel hard gaan uitlachen bij VI, en dat is ook prima.”

27 december