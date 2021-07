Tilburg legt silent bingo stil, nadat Bruin Kafee door een collega erbij is gelapt

,,We kregen een telefoontje van de gemeente", vertelt kasteleinse Elsemieke Frijters. ,,Een collega had geklaagd dat wij wel een feestje mochten vieren en zij niet. Ik moest er bijna van huilen, toen ik hoorde dat een snitch ons bij de gemeente had aangegeven.”

Wie het Bruin Kafee erbij heeft gelapt, zegt Frijters niet zeker te weten. ,,Een zwaar vermoeden heb ik wel.”

Quote De kermis mag dus wel door, maar mensen die met een koptele­foon aan een tafeltje meezingen en bingo roepen, dat kan niet meer? Elsemieke Frijters, Bruin Kafee

Frijters had wel enige nattigheid gevoeld na de persconferentie van premier Rutte op vrijdagavond.

,,Entertainment in de horeca mag niet meer. Maar bij een silent bingo komt alleen een dj kijken. En die hebben we bewust binnen in het café gezet, terwijl alle mensen buiten zaten op ruime afstand van elkaar. Ook van de gemeente kregen we te horen dat het super goed georganiseerd was. Maar regels zijn regels, kennelijk.”

Frijters is het zicht op die regels wel kwijt: ,,De kermis mag dus wel door, maar mensen die met een koptelefoon aan een tafeltje meezingen en bingo roepen, dat kan niet meer?”

De Badpakken

De silent bingo was georganiseerd door carnavalsvereniging De Badpakken, met de bedoeling om de clubkas wat te spekken. ,,Laten we het er nog maar niet over hebben of carnaval volgend jaar wel door mag gaan.”