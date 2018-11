Tilburg loopt uit voor megasuper Jumbo op Stappegoor

Studio WHY zegt KVL in Oisterwijk vaarwel en trekt in het oude station van Geldermal­sen

14:05 OISTERWIJK - Studio WHY, dat de afgelopen drie jaar op het KVL-terrein organisaties en studenten klaarstoomde voor innovatie, zegt Oisterwijk vaarwel. ,,We hebben een mooi onderkomen gevonden in het monumentale station van Geldermalsen", laat Kees Froeling weten.