Tilburg loopt warm voor aankomst ZLM Tour

VideoTILBURG - De warmte had zondagmiddag geen invloed op de publieke belangstelling voor de aankomst van de wielerwedstrijd ZLM Tour in Tilburg.

Al vroeg voordat de renners aan hun drie rondes door Tilburg beginnen, staan op de Heuvelring en de Piusstraat, waar de aankomst is, al mensen. Kees Pijnenburg zit er al vanaf een uur of drie, meer dan een uur voor de eerste doorkomst van de renners. ,,Ik volg het wielrennen en ga regelmatig kijken. Vorige week nog bij de Ronde van Den Besterd en in Gilze."

Veel toeschouwers

Met het rondeboek in de hand zit hij op een betonnen paaltje op de hoek Spoorlaan-Heuvelring. ,,Een mooie bocht, waar ik hoop ze goed te kunnen zien." Karel (69) en Marian (68) van Overdijk met hun zoon Jean-PIerre (47) zijn er ook vroeg. Pa en zoon zijn fervente wielrenners. ,,Ik heb vroeger nog wedstrijden gereden met Raas en Knetemann", vertelt pa. ,,Ik volg het wielrennen zeker, helemaal als ze in Tilburg komen.

Ondanks de felle zon staan er bij de eerste en tweede doorkomst van de renners al veel mensen langs de kant. Ivar Ketelaars (6) uit Oisterwijk staat samen met zijn vader in zijn wielershirtje en met petje op naar het grote tv-scherm te kijken. Zijn favoriet Mathieu van der Poel doet niet mee. ,,Maar ik vind het toch wel leuk om te kijken. Ik kijk vaak met papa op televisie en ben ook een keer naar het veldrijden geweest." Ivar fietst zelf ook: ,,Dit is mijn shirt. Ik heb ook nog een wielrenbroek en sokken. Die doe ik aan als ik met mijn crossfiets ga rijden." Samen met papa heeft hij snel nog een stift gekocht, zodat de renners straks op zijn petje hun handtekening kunnen zetten. En de winnaar vandaag? ,,Dat weet ik niet hoor, ik ken niet alle wielrenners."

Terras

Elly Leijten ziet het samen met haar broer Wil en haar vriendin Hannie Bouman aan vanaf haar terras op de hoek van de Paleisring-Piusstraat. ,,Vandaag kijken we wielrennen. Dat is het voordeel van in de stad wonen." Toch is het niet altijd leuk: ,,Om thuis te komen, moest ik vandaag wel wat moeite doen met al die afsluitingen." vertelt haar broer. ,,Ik ben speciaal voor de kermis hier komen wonen, maar af en toe is het wel ongemakkelijk die evenementen voor je deur."

Vanuit hun tuinstoel met hapje en drankje hebben ze een prima zicht op de renners en het publiek dat hoe dichter de finish nadert, in dikke rijen langs de kant staat. Publiek slaat op de borden, verkeersregelaars blazen op hun fluitje en de helikopter van de televisie vliegt laag over de stad. Iedereen geniet zienderogen, ook koersdirecteur, oud-wielrenner én oud-Tilburger Jean-Paul van Poppel zeer tevreden. ,,Ondanks de warmte is er veel publiek vandaag, zeker hier bij de aankomst in Tilburg. Voor mij toch wel speciaal, want ik ben hier 300 meter verderop geboren en heb 16 jaar in Tilburg gewoond. Ik had de routebeschrijving vandaag eigenlijk niet nodig!"

Dylan Groenewergen zet zijn handtekening op het wielerpetje van Ivar Ketelaars

Ivar Ketelaars uit Oisterwijk was één van de velen die naar de finish van de ZLM Tour in Tilburg kwam kijken