Tilburg mag aan de slag met 200 miljoen euro voor energieprojecten

Groep voor kinderen met taalstoor­nis in Goirle

14:00 GOIRLE - Kentalis is gestart met een groep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in Goirle. Deze groep is er voor kinderen van twee tot vijf jaar die moeite hebben met praten of het leren van taal. Als een kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, dan helpt een vroege behandeling bij het beter leren communiceren. De nieuwe groep is gevestigd in basisschool De Regenboog.