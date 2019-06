Tilburg meldt zich aan voor wietproef

Net als eerder Breda heeft Tilburg zich onder voorwaarden aangemeld voor deelname aan de wietproef van het kabinet. Zo wil de gemeente niet hoeven opdraaien voor eventuele kosten voor het geval coffeeshops afhaken en vervolgens mogelijk schade claimen. Den Bosch en Eindhoven bedankten eerder voor deelname.



Burgemeester Weterings, die namens een VNG-werkgroep de gesprekken met justitieminister Grapperhaus leidde, stelt zich op het standpunt dat Tilburg geen grensgemeente is. Dat betekent dat Tilburgse coffeeshops ook aan buitenlanders mogen verkopen, of dat nu toeristen zijn of arbeidsmigranten. ,,Handhaven op het ingezetenen-criterium is voor ons niet meer aan de orde. Als het kabinet ons toch als grensgemeente ziet? Dan moeten we ons nader beraden”, zegt de woordvoerster van Weterings.



De redenering van Weterings: Tilburg is geen grensgemeente omdat Goirle nog tussen Tilburg en de Belgische grens ligt. Weterings besloot eerder, op grond van eigen onderzoek, al af te zien van handhaving op het zogeheten -i-criterium.