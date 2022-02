Tilburg mogelijk te overhaast met BBQ-vergunning Natuurtuin Stokhasselt

Die behandelde de bezwaren van een buurtbewoner tegen de plaatsing van een bijna 4 meter lange vaste barbecue op 45 meter van diens woning. Tijdens de rechtszaak erkende de gemeentewoordvoerder dat de barbecue aanvankelijk zonder vergunning op initiatief van de wijkregisseur was neergepoot in het zuidelijke deel van de natuurtuin.

,,We kwamen er na bezwaren van de buurtbewoner achter dat er toch een vergunning voor die barbecue nodig was. We dachten dat een barbecue net als ander straatmeubilair vergunningsvrij was. Maar we hebben uiteindelijk alsnog een vergunning verleend, omdat die plek de beste bleek. We hebben de afgelopen jaren verder nooit klachten gehad, behalve dan van de bezwaarmaker.” Hoewel de tegenstander niet bij de zitting aanwezig was, had hij wel een uitgebreid schriftelijk beroepsschrift ingediend.

Hangjongeren

Rechter en staatsraad Aaldert ten Veen maakte daaruit op dat de Tilburger niet alleen last had van rook, stank en herrie, maar ook van een paar randverschijnselen rondom de BBQ. Zo zou er sprake zijn van drugsoverlast en veel zwerfvuil.

Quote We sturen regelmatig boa’s langs om toezicht te houden. Het is echt geen plek voor hangjonge­ren Gemeente Tilburg

De gemeentewoordvoerder ontkende dat met klem. ,,We sturen regelmatig boa’s langs om toezicht te houden. Het is echt geen plek voor hangjongeren. We hebben nu wel borden neergezet met een aantal regels waar de barbecuers zich aan moeten houden. De meeste gebruikers komen uit een naastgelegen flat. Die mensen hebben geen tuin.”

Staatsraad Ten Veen wilde weten of de gemeente nog naar alternatieve locaties in de natuurtuin heeft gekeken of alleen maar de door de wijkraad Stokhasselt en wijkregisseur aangedragen locatie heeft overgenomen.

Tweede barbecue

Volgens de gemeentewoordvoerder is er wel degelijk naar andere locaties gekeken, maar die vielen af omdat ze in een te open veld lagen. ,,De barbecue moet wel wat in de luwte liggen omdat de wind anders vrij spel heeft”, aldus de Tilburgse zegsman.

Toch zette de staatsraad een flink aantal vraagtekens bij het ontbreken van een onderzoek naar de locatiekeuze. Of de gemeente de gehele procedure moet overdoen, blijkt binnen enkele weken uit de uitspraak.

Overigens merkte de gemeentewoordvoerder nog op dat deze barbecue zo’n succes is dat de wijkraad bezig is met een tweede barbecue elders in Tilburg-Noord. Waar wilde of kon de woordvoerder niet zeggen.