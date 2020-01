Tilburg neemt alvast de regie in Biezenmortel voor ‘warm welkom’

De gemeente tempert dan ook de verwachtingen en stelt dat nu alleen in helder in beeld wordt gebracht wat wenselijk en haalbaar is, maar dat er nog geen toezeggingen worden gedaan. Wel krijgt de bewonerscoöperatie Biezenmortel een subsidie van 1.500 euro als blijk van waardering voor al het voorwerk. In totaal trekt Tilburg 75.000 euro uit voor het haalbaarheidsonderzoek, dat in samenspraak gebeurt met de coöperatie en de Vorselaer.



De inwoners van Biezenmortel willen een nieuw MFC om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Ook woningbouw is volgens de bewonerscoöperatie cruciaal. Het dorp wil op termijn doorgroeien naar 1.600 inwoners. Er liggen twee particuliere plannen voor woningbouw. Die worden in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen.