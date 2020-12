Tilburg: nog niet te druk in binnenstad, maar de teller loopt op

Kappers draaien overuren om nog zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen: ‘Sorry meneer, ik zit vol’

14:56 TILBURG - ,,Sorry meneer, ik zit vol", klinkt het bij Kapper Halil aan de Koestraat in Tilburg. Vlakbij, aan de NS-straat, hebben ze bij de Avantgarde Kappers al even weinig tijd: ,,We moeten waarschijnlijk om twaalf uur in lockdown, dus ben ik de hele avond nog aan het knippen.”