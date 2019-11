Tilburg Noord zet zorgen om in ludieke stadswandeling: ‘Zijn wij een dumpplek?’

TILBURG - Loopt u even mee met de stadswandeling ‘Tilburg Noord, een place to dump?’. Speciaal voor raadsleden en bedacht door de wijkraden in Noord. Die vinden dat ze te zwaar worden belast.

Het was een bijzonder onaangename verrassing voor de beide wijkraden in Noord, zegt wijkraadvoorzitter Harrie Meeuwesen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat ze tot 200.000 kuub mogelijk vervuilde grond tijdelijk gaat opslaan op Zwaluwenbunders, ten noorden van de stad. En de achtertuin van Noord is al zo zwaar belast, stellen de wijkraden.

'We beginnen op Kraaiven’

Met een denkbeeldige stadswandeling proberen ze dit nu duidelijk te maken aan de Tilburgse politiek. Vrij geciteerd uit de brief die ze gisteren stuurden: ‘We beginnen op één van de industrieterreinen, die Tilburg Noord omringen, het industrieterrein Kraaiven. De autoboulevard (stikstof alom) is een ideaal startpunt. We gaan langs het beoogd festivalcomplex, het voormalige MOB-complex. Beoogd, omdat grote festiviteiten te belastend zijn voor het Leypark en haar omgeving.’

Afvalbegraafplaats

Dan gaat de route verder langs ‘de nog enige afvalbegraafplaats van Brabant, waar nu en de komende tien jaren, Attero niet te verwerken afval verwerkt en een GFT-vergister exploiteert’ en de afvalwaterreinigingsinstallatie van De Dommel.

‘Via het Noorderbos - de voormalige vloeivelden waar door de vervuiling geen woningen gebouwd konden worden - bezoeken we de gebieden waarvoor de raad het structuurplan Pauwels heeft vastgesteld. Het beoogde vloeiende overgangsgebied tussen Tilburg en de Drunense duinen. Hier brengen we een bezoek aan de opslagplaats ‘Zwaluwenbunders’.’

De komst van 400 arbeidsmigranten

‘Aanschouw ook de vestigingsplaats voor 400 arbeidsmigranten op nauwelijks 100 meter afstand van de opslagplaats. Daarna brengen we een bezoek aan de exploitant van de gaswinning onder Tilburg Noord, Vermilion.’

Quote Het tot inkeer brengen van de leden van de bestuursor­ga­nen, kan wellicht het laatste wonder zijn, dat onze Peer nodig heeft om heilig verklaard te worden Wijkraden Noord

De wandeling gaat verder, onder de elektriciteitsmasten door die de skyline van Tilburg Noord bepalen, richting Peerke Donders. ‘Het tot inkeer brengen van de leden van de bestuursorganen, kan wellicht het laatste wonder zijn, dat onze Peer nodig heeft om heilig verklaard te worden.’

,,Een beetje humor moet kunnen”, zegt wijkraadvoorzitter Meeuwesen. ,,Maar tussen de regels door laten we onze zorgen blijken. Realiseer je wat voor kwetsbaar gebied dit is.”