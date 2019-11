Tilburg onderzoekt facelift voor troosteloos Olympiaplein

TILBURG - Hoe wordt het kale en rommelige Olympiaplein de gezellige ‘huiskamer van Stappegoor’? De gemeente Tilburg gaat dat samen met ondernemers in het gebied onderzoeken. ,,Als er een plan van aanpak komt, moeten partijen in het gebied meebetalen", zei wethouder Berend de Vries maandag in de gemeenteraad.

De ambitie om het plein tussen de Euroscoop, T-Kwadraat en de Jumbo Foodmarkt te transformeren tot de huiskamer van Stappegoor komt van de ondernemersvereniging in het gebied. ,,Het heeft nu geen enkele uitstraling, er moet kleur inkomen”, zegt voorzitter Rob Swaans. ,,Het is nu bovendien vaak een teringzooi, vooral omdat studenten er na de inkopen veel rommel achterlaten.”

Bij de behandeling van Koersdocument Stappegoor trok de fractie van 50Plus, mede namens de LST, Ons Tilburg en Lokaal Tilburg een motie in voor een upgrade van het plein. Aanleiding was de toezegging van wethouder De Vries om dat met partijen in het gebied te gaan verkennen. ,,We snappen dat Portugees graniet hier niet te betalen is", sprak 50Plus-indiener Frans Vriens, ,,maar laten we beginnen met de huiskamer in plaats van wachten tot het hele gebied klaar is.”

Toezicht door buurtconciërge

Ook over de hernieuwde aanstelling van een gezamenlijke buurtconciërge gaat De Vries in gesprek met de ondernemers, zo beloofde hij de SP die een motie van die strekking had ingediend. Die conciërge moet de fietsenstalling gaan bewaken en regelmatig een rondje lopen over het Olympiaplein. Nadat een tijdelijke conciërge verdween, nam het aantal fietsendiefstallen fors toe, evenals het zwerfvuil. ,,Maar er is ook sprake van middelengebruik", zei Helma Oostelbos (SP).

Uiterlijk in maart doen B en W een voorstel voor de verplaatsing van atletiekvereniging Attila van Stappegoor. Een ruime raadsmeerderheid wil daarmee niet langer wachten. In beeld is de locatie van landgoed Prinsenhoef aan de Bredaseweg, schuin tegenover Auberge du Bonheur. Die plek - eigendom van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij - was tien jaar geleden even de beoogde nieuwe plek voor de toenmalige fusie van Hockeclub Tilburg. Ze viel echter af, mede vanwege de ligging in gevoelig natuurgebied.

Impact locatie Attila op de natuur

De gemeente onderzoekt ook nog enkele alternatieve locaties voor Attila op particulier terrein. Vooral coalitiepartner GroenLinks vindt dat de impact op de natuur van Prinsenhoef tot op heden ‘onvoldoende is meegewogen'. ,,Vanzelfsprekend dat dat goed wordt bekeken", reageerde Bea Mieris (PvdA) die in een motie aandrong op snelle besluitvorming. ,,Maar voor deze landgoederenzone komt ook sport in aanmerking. Prima om nog een keer te bezien of ook andere locaties geschikt zijn, maar kom uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal met een voorstel".