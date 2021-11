Tilburg onderzoekt koloniaal verleden: ‘Zevende stad van land moet historie kennen’

Een verkennend onderzoek moet het worden, uitgevoerd door een nog aan te stellen commissie. Het doel: het koloniaal verleden in de breedste zin van het woord in kaart brengen. Er wordt gekeken naar slavernij, maar bijvoorbeeld ook naar de missiegeschiedenis. In Tilburg loopt er bijvoorbeeld al langer een discussie over het standbeeld van Peerke Donders. Het onderzoek moet licht schijnen op het verleden, maar ook op de vandaag nog zichtbare sporen daarvan. In het straatbeeld, in de cultuur of herinnering van de inwoners.