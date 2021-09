Tilburg onderzoekt twee ‘nazi-webshops’: ‘Verdienen aan leed van anderen is moreel verwerpelijk’

Persoonlijk keurt Weterings het af om te handelen in dit soort spullen voor geldelijk gewin. ,,Verdienen aan het leed van anderen is moreel verwerpelijk”, geeft hij via een woordvoerder aan. Wel moet daarbij een onderscheid gemaakt worden, laat hij weten. ,,Verzamelen vanuit historisch oogpunt, bijvoorbeeld voor onderzoek of als geschiedenisleraar, moet uiteraard wel kunnen.” Weterings wil verder niet vooruitlopen op het onderzoek. ,,Dat doen we niet via de media.”