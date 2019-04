Tilburg ook volgens de Lonely al lang niet meer een plek om links te laten liggen

Je herkent ze meteen: mensen met een oude Lonely Planet. Die papieren baksteen waarin Tilburg ooit werd omschreven als ‘de stad die je beter links kunt laten liggen’. Maar de planeet is sindsdien nogal veranderd. En ook onze plek op die planeet. In de nieuwste digitale Lonely Planet stijgen we met stip op de ranglijst van places to be. Bij de Top Things To Do roemen ze de working new machines creating cutting-edge art designs in het Textile Museum. Ze eten a stamppot that’s as near gourmet as mashed potato allows in De Burgerij, zien hipster industrial chic in RAW, hebben er een omweg voor over om het controversial artwork slowly turning around the Hasselt Rotonde te zien, of Anish Kapoor’s Skymirror outside the entrance of De Pont, turning little passing clouds into works of art. En dan heb ik het nog niet eens over the biggest street fair in the Benelux, het groen-oranje City of Jugs Carnival, het evocatively traditional wood-panelled cafe Burgemeester Jansen en the modern, neo-traditional thatch-sided tasting room van de La Trappe Brewery. Voor de lekkerste tripel.