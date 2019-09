Tilburg: ‘Ouders, meld criminele jongeren’

Stadscompo­nist sprak met Tilburgers over de stad en maakte daar nieuwe muziek bij

5 september TILBURG - De Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara sprak in de LocHal met Tilburgers met een uiteenlopende achtergrond. Ze vertelden over persoonlijke drijfveren en banden met de stad. Die gesprekken verwerkten Fiumara tot vijf muziekstukken. Dat werk is de komende maanden in de stad te horen. Het eerste concert is zaterdagavond bij Paradox. Composities worden uitgevoerd door het huisensemble van De Link.