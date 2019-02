Tilburg pakt heler strenger aan, wie de fout in gaat krijgt gemeente op zijn dak

TILBURG - Burgemeester Weterings gaat heling in Tilburg harder aanpakken. Handelaren die zich schuldig maken aan verkoop van gestolen spullen riskeren voortaan een dwangsom of sluiting van 'de winkel'.

Handelaren in Tilburg die (al dan niet bewust) gestolen spullen verkopen, konden tot op heden alleen via de strafrechter worden aangepakt. Met de aanvullende bestuurlijke maatregelen wil de burgemeester het helers moeilijker maken. Wie de fout in gaat krijgt ook de gemeente op zijn dak. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de zwaarte van de overtreding: werkt iemand niet mee aan een controle van zijn zaak, houdt hij zijn in- en verkoopgegevens niet goed bij of is meteen duidelijk dat hij gestolen goederen verkoopt.

Waarschuwingsbrief

In de meeste gevallen volgt eerst een waarschuwingsbrief, daarna een last onder dwangsom en mogelijk tijdelijke sluiting van het pand als blijkt dat een opkoper of handelaar zijn zaken niet op orde brengt. Is meteen duidelijk dat er sprake is van heling, dan gaat de deur op slot voor maximaal twee weken.

Van de nieuwe aanpak moet ook een preventieve werking uitgaan, zegt een gemeentewoordvoerster. Voor handelaren in de stad verandert er volgens haar in principe niets. Zij waren al verplicht om in- en verkoopgegevens van goederen vast te leggen in het Digitaal Opkopers Register.

Melding bij gestolen goederen

Daarop is ook de politie aangesloten. Blijkt bijvoorbeeld uit een serienummer dat een voorwerp als gestolen geregistreerd staat, dan krijgt de politie een melding. De verplichte registratie geldt voor meerdere branches zoals fietsenwinkels, winkels in tweedehands spullen, kunsthandel, metaalhandel en particuliere in- en verkoop vanuit huis.

In Tilburg zijn 56 winkels en twee thuishandelaren aangesloten bij het opkopersregister.

,,De combinatie van straf- en bestuursrecht is bedoeld om de handelaar een actieve rol te laten vervullen in het voorkomen van heling", aldus de woordvoerster. ,,Door de registratieverplichting helpen ze bij de opsporingsonderzoeken van de politie en het teruggeven van gestolen spullen aan de rechtmatige eigenaar."

Alle handelaren in de stad kunnen minimaal twee keer per jaar rekenen op een bezoekje vanuit de gemeente. Vijftien buitengewoon opsporingsambtenaren zijn opgeleid om de helingcontroles uit te voeren.