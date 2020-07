Tilburg past tarieven parkeergarages aan om drukte binnenstad te spreiden

Het uurtarief in de parkeergarages in de Tilburgse binnenstad is nu vastgesteld op 2 euro. Door de nieuwe maatregel van het college wordt het tarief op doordeweekse ochtenden tijdelijk verlaagd naar 1 euro. Op zaterdagen wordt het juist verhoogd naar 3 euro. De maatregel gaat in op 1 augustus, duurt vooralsnog tot 30 november en geldt dus als aanvulling op de acties van het BMT.



Het BMT is het overkoepelende overlegorgaan van onder meer de detailhandel, horeca en bewoners in de binnenstad. Volgens woordvoerster Marlon Maas is het BMT inmiddels begonnen met verschillende acties die tot een betere spreiding van bezoekers moeten leiden. ,,Op twee ochtenden kunnen bezoekers bijvoorbeeld een VIP-bandje krijgen waarmee ze leuke prijzen kunnen winnen, zoals een Discover Tilburg-arrangement. Ook kunnen bezoekers een leuke verrassing aantreffen bij hun auto of fiets. Daarnaast komen verschillende ondernemers met hun eigen doordeweekse acties. In de weekenden gaan we bezoekers juist op een gastvrije manier informeren over de voordelen van doordeweekse ochtenden.”