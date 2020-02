Tilburg pompt vijver Stappegoor al leeg: niet in de haak, vinden vissers

In twee dagen tijd gaat de gemeente de vissen in de vijver afvangen en overplaatsen naar twee plassen in Groenewoud. ,,Dat is nodig in verband met de planning van de aanleg voor een fietstunnel onder de ringbaan. We hebben het afgestemd met de Ruischvoorn; volgens de hengelsportvereniging is dit ook voor de vissen het beste moment”, zegt een woordvoerder.

Aanleg is al vertraagd

Volgens een gemeentelijk woordvoerder staan de werkzaamheden juridisch gezien los van de bestemminsplanprocedure. ,,Charmant is het niet, maar de planning maakt dit noodzakelijk. In theorie kunnen de bezwaarmakers inderdaad in het gelijk worden gesteld. In dat geval zullen we de vissen terugzetten in deze vijver.” Met het oog op de veiligheid van vooral jeugd had de gemeente de tunnel met ingang van het nieuwe schooljaar gereed willen hebben, maar daarin is al vertraging ontstaan.