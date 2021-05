Tilburg probeert drukte te overzien met pylonnen, linten én kunstzinnige verkeersregelaar

,,We hebben tot nu toe een hele goede middag”, zegt Chelsea de Groot (24), die samen met vriendin Melinda Timmermans (24) de H&M in de Tilburgse Heuvelstraat uit komt lopen met een nieuw zomerjurkje als buit. ,,Het was niet zo dat ik dit per se nodig had, maar het is heel fijn om weer iets te kunnen ondernemen en onder de mensen te zijn.” Dat een afspraak om te shoppen niet nodig is, maakt het alleen maar makkelijker. ,,Van tevoren een afspraak maken vond ik ook prima, het was alleen lastig als je iets wil retourneren en daar dan ook weer voor moet reserveren.” De drukte in de winkelstraat nemen ze voor lief. ,,Het is echt heel druk, maar afstand houden is goed te doen.”